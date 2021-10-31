Дети на спор прыгали под машины на Ленинском проспекте

Дети на спор прыгали под машины на Ленинском проспекте
Автомобилист успел вовремя остановиться. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

На Ленинском проспекте дети «прыгали под машины на спор». Развлечение школьников прервал один из водителей.

Об инциденте стало известно в воскресенье, 31 октября. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что компания несовершеннолетних стояла у дорожного ограждения на проезжей части. Когда к ним приближался автомобиль, один из мальчиков попытался выскочить на дорогу, но водитель успел вовремя остановиться.

«Мужчина пытался догнать мальчишек, но те бросились наутек. Владелец регистратора надеется, что родители узнают своих детей на видео и примут меры», — написали в группе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Энгельса и Просвещения сбили пешехода.

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