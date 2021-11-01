Эндокринолог рассказал, как пополнить запас витамина D

При нехватке витамина D будут полезны печень трески, жирная рыба, яичный желток и молоко повышенной жирности. Фото: unsplash

При нехватке витамина D будут полезны печень трески, жирная рыба, яичный желток и молоко повышенной жирности. Фото: unsplash

Врач-эндокринолог Михаил Гинзбург рассказал, как получить витамин D в случае его непереносимости. В этом могут помочь продукты питания и косметологические процедуры.

Как передает «Вечерняя Москва», витамин D нужен, чтобы организм лучше справлялся с опасными вирусами, а кожа старела не так быстро. Гормон оказывает влияние на эндокринную систему, иммунитет и репродуктивные функции. Он не вызывает аллергических реакций, поскольку гормон вырабатывает сам организм.

Кроме масляных растворов, дефицит витамина D можно восполнить с помощью солярия и солнечных ванн. Однако злоупотреблять этим способом не стоит, поскольку это может привести к раку.

Также при нехватке витамина D будут полезны печень трески, жирная рыба, яичный желток и молоко повышенной жирности. Из медикаментозных альтернатив Гинзбург порекомендовал употреблять водорастворимые формы витамина D.

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