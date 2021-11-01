В начале «нерабочей недели» пробки в городе составили 4-5 баллов

В начале &#171;нерабочей недели&#187; пробки в городе составили 4-5 баллов
В начале "нерабочей недели" пробки в городе составили 4-5 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"

Несмотря на то, что в Петербурге началась неделя, когда большая часть жителей освобождена от работы и учебы, в городе дороги загружены по шкале до среднего уровня. Так, в с 8 до 9 пробки поднимутся до 5 баллов, а после опустятся на 4 и будут стабильно держаться так до часа дня.

Сегодня, 1 ноября, некоторые люди все-таки вынуждены уезжать по делам с самого раннего утра. На дорогах продолжаются ремонтные работы, и, хоть закрыты большие ТЦ и ТРК, у жителей все равно есть необходимость выйти из дома. Некоторые продолжают работать. На карте видно, что в некоторых местах движение затруднено или перекрыто.

«Красным» выделены участок Свердловской набережной, улица Академика Лебедева, Суворовский проспект, Уральская улица. Ограничено движение на улице Рубинштейна, улице Чайковского, улице Вокка, улице Стахановцев, Сергиевской и Константиновской улицах, Лележной улице.

С другой стороны, введение нерабочих дней для большей части жителей города, — хорошая возможность спокойного ремонта на проблемных участках дорог (ремонт дорожного покрытия, ремонт мостов, прокладка водопровода).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ремонт дорожного покрытия с 30 октября по 30 ноября помешает свободному проезду по набережной Обводного канала. На целый месяц под ограничения попадает участок от Измайловского бульвара до Московского проспекта.

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