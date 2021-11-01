В мире от коронавируса умерло более 5 млн человек

В мире от коронавируса умерло более 5 млн человек
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 247 млн 251 тыс. 168 человек.

По данным SCMP на понедельник, 1 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 7 тыс. 342 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 45 млн 970 тыс. 785 человек, на втором месте Индия — 34 млн 285 тыс. 814, затем идет Бразилия 21 млн 810 тыс. 855 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 8 млн 554 тыс. 192 человека, умерло при этом 239 тыс. 693 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом.

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