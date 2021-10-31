Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом
Джен Псаки заразилась коронавирусом. Фото: скриншот Instagram

Белый дом сообщил, что пресс-секретарь Джен Псаки сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию. Она не контактировала с президентом Джо Байденом и не ездила на саммит G20.

Об этом говорится в заявлении Псаки, распространенном пресс-службой администрации президента США. В среду она приняла решение не сопровождать делегацию на саммит «Большой двадцатки», поскольку член ее семьи сдал положительный тест на ковид. Она соблюдала карантин, а после и сама получила положительный результат теста.

По словам Псаки, в последний раз она видела Байдена во вторник. Они соблюдали социальную дистанцию и были в медицинских масках.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что благодаря вакцинации она болеет в легкой форме и может работать из дома. На работу она вернется после 10-дневного карантина и отрицательного теста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лавров прокомментировал дистанционное участие Путина в работе саммита G20.

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