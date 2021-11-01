В Петербурге COVID заболело еще 3 250 человек

В Петербурге COVID заболело еще 3 250 человек
Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 3 250 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 103 человека. Третье место у Подмосковья — 2 866 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 385 человек. За сутки в 47-м регионе скончались три человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса.

заболевшие в спб коронавирус новости СПб


 

Новости партнеров
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге COVID заболело еще 3 250 человек
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 385 человек
В пятикомнатной квартире на Маршала Казакова горел балкон
В Кировском районе Петербурга горело производственное помещение
В Петербурге жертвами Covid стали 85 человек
На улице Карпинского совершено покушение на убийство сантехника
Петербург занял 8 место в топе самых дорогих городов России
Судебные приставы Петербурга помогли взыскателям получить свыше 26,7 млрд рублей