В Петербурге COVID заболело еще 3 250 человек

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной. Фото: pexels.com

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 3 250 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 103 человека. Третье место у Подмосковья — 2 866 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 385 человек. За сутки в 47-м регионе скончались три человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса.