Медведев заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса

Медведев считает, что бороться с коронавирусом нужно общими силами всех стран. Фото: Кремль

Медведев считает, что бороться с коронавирусом нужно общими силами всех стран. Фото: Кремль

Замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев считает, что с весны этого года в России идет пятая фаза пандемии коронавируса.

Медведев написал в статье для «Российской газеты», что Россия вступила в пятую фазу коронавирусной пандемии полгода назад, и этот период все еще не закончился. По его словам, сейчас происходит очередной подъем числа заражений, который стал самым высоким за всю пандемию. Уровень заболеваемости, как отмечает политик, почти достиг критического.

Он подчеркнул, что жизнь в условиях ковида требует долгой «окопной» войны с пандемией и взвешенных решений. Медведев считает, что бороться с коронавирусом нужно общими силами всех стран, невзирая на политические конфликты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист сообщил о сокращении периода от заражения до тяжелого течения COVID-19.