В строящемся петербургском храме прошла панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем

Строительство храма Димитрия Солунского намерены закончить уже в этом году.

В Северной столице прошла панихида по погибшим после крушении самолёта над Синаем в 2015 году. Её провели в строящемся храме святого великомученика Димитрия Солунского. Благотворительный фонд «Рейс 9268» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что его должны закончить в конце 2021 года.

На службу пришли родные и близкие скончавшихся. Настоятель будущего храма Сергий Кубышкин выразил поддержку и попытался утешить граждан.

Напомним, что прошло шесть лет после трагедии. Авиакатастрофа над Синаем произошла 31 октября 2015 года. Самолет Airbus A321, который обслуживала авиакомпания «Когалымавиа», выполнял чартерный рейс из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Всего через 23 минуты после взлёта на борту взорвалась бомба. Теракт унес жизни 224 человек, в том числе 25 детей. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российской авиации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Техасе разбился самолет с 21 человеком на борту.