В Петербург поступило 100 тыс. доз «Спутника Лайт»

В Петербург поступило 100 тыс. доз &#171;Спутника Лайт&#187;
Поступившую вакцину "Спутник Лайт" развезут по прививочным пунктам. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

На фармакологическую базу Северной столицы поступила новая база вакцины «Спутник Лайт». Количество составило 100 тыс. доз.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга, в понедельник, 1 ноября, пришла новая партия однокомпонентой вакцины «Спутник Лайт».

Градоначальник города на Неве Александр Беглов отметил, что необходимо как можно скорее выработать коллективный иммунитет. При этом важно привить и тех, кто уже вакцинировался или перенес коронавирусную инфекцию.

Цикл вакцинации в Петербурге полярностью завершили 1 млн 901 тыс. 917 человек.

В Петербурге на сегодняшний день работают 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Комитете по здравоохранению объяснили, кому положена вакцина «Спутник Лайт».

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