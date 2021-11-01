Петербуржцы застали 98% скидки на Ozon из-за технического сбоя

Некоторые успели приобрести дешевые товары, но в итоге все заказы были отменены.

Петербуржцы рассказали о масштабном ночном сбое в работе сервиса Ozon, в рамках которого некоторые товары продавались с 98% скидками. Дорогие товары можно было купить за смешные цены, стартовавшие от 1 рубля. Новостью радостные горожане делились в социальных сетях.

Известно, что сбой произошел в ночь на 1 ноября. Щедрые скидки появились на самые разные категории – кто-то купил робота-пылесоса, о котором давно мечтал, а кто-то ортопедическую подушку, пишет 78.ru.

Вот только радость длилась не долго: все, кто успел приобрести товары с огромной скидкой, не получат заказ, зато смогут вернуться деньги. В сервисе пояснили, что произошел сбой и пообещали вернуть средства в течение 2-3 рабочий дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, как глобальный сбой соцсетей повлиял на пользователей.