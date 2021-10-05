Рабы своих вещей: психолог рассказала, как глобальный сбой соцсетей повлиял на пользователей

Психолог считает, что здоровый взрослый человек, вполне может найти себе занятие, пока не работают социальные сети. Фото: pexels.com

Психолог считает, что здоровый взрослый человек, вполне может найти себе занятие, пока не работают социальные сети. Фото: pexels.com

Психолог Галина Гусева в разговоре с Gazeta.SPb объяснила, что для многих людей социальные сети сравнимы с реальной жизнью. Поэтому, вполне возможно, что у ярых поклонников Интернета, вчера, 4 октября из-за серьезного длительного сбоя в Сети земля могла уйти из-под ног.

Напомним, накануне, в понедельник, 4 октября по всему миру был зафиксирован сбой в работе самых популярных социальных сетей. «Полетели» Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix. Для того чтобы восстановить работу приложений, понадобилось шесть часов. По словам специалистов Facebook, причиной сбоя могли стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, распределяющих трафик между центрами обработки данных.

Психолог-консультант отметила, что психологическое состояние некоторых людей действительно могло быть в нестабильном состоянии.

«Сбой социальных сетях повлиял на людей по-разному, смотря какой это человек. Сейчас очень много тревожных людей, которые живут в соцсетях. Им важно понимать, что происходит, постоянно держать связь. Таких пользователей случившееся, конечно, может пугать, тревожить и беспокоить», — рассказала Галина Гусева.

Граждане, у которых помимо Интернета есть другие интересы, возможно, и не заметили глобального сбоя. В конце концов, книги, телевидение, общение с близкими, музеи и прочие занятия Сеть поглотить не сможет при всем желании.

«Если мы имеем дело с людьми развивающимися, самостоятельными, в психологии таких называют хорошими здоровыми взрослыми, то вот они нашли чем заняться в то время, пока не работали мессенджеры. Каждый человек использует ту или иную возможность. А вот люди зависимые усиливают свое внимание на сетях, для них это очень важно. Они так успокаивают свою тревогу», — заявила эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фоне сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp состояние Марка Цукерберга сократилось почти на $7 млрд. В списке миллиардеров он опустился на шестое место.