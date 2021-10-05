Рабы своих вещей: психолог рассказала, как глобальный сбой соцсетей повлиял на пользователей

Рабы своих вещей: психолог рассказала, как глобальный сбой соцсетей повлиял на пользователей
Психолог считает, что здоровый взрослый человек, вполне может найти себе занятие, пока не работают социальные сети. Фото: pexels.com

Психолог Галина Гусева в разговоре с Gazeta.SPb объяснила, что для многих людей социальные сети сравнимы с реальной жизнью. Поэтому, вполне возможно, что у ярых поклонников Интернета, вчера, 4 октября из-за серьезного длительного сбоя в Сети земля могла уйти из-под ног.

Напомним, накануне, в понедельник, 4 октября по всему миру был зафиксирован сбой в работе самых популярных социальных сетей. «Полетели» Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix. Для того чтобы восстановить работу приложений, понадобилось шесть часов. По словам специалистов Facebook, причиной сбоя могли стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, распределяющих трафик между центрами обработки данных.

Психолог-консультант отметила, что психологическое состояние некоторых людей действительно могло быть в нестабильном состоянии.

«Сбой социальных сетях повлиял на людей по-разному, смотря какой это человек. Сейчас очень много тревожных людей, которые живут в соцсетях. Им важно понимать, что происходит, постоянно держать связь. Таких пользователей случившееся, конечно, может пугать, тревожить и беспокоить», — рассказала Галина Гусева.

Граждане, у которых помимо Интернета есть другие интересы, возможно, и не заметили глобального сбоя. В конце концов, книги, телевидение, общение с близкими, музеи и прочие занятия Сеть поглотить не сможет при всем желании.

«Если мы имеем дело с людьми развивающимися, самостоятельными, в психологии таких называют хорошими здоровыми взрослыми, то вот они нашли чем заняться в то время, пока не работали мессенджеры. Каждый человек использует ту или иную возможность. А вот люди зависимые усиливают свое внимание на сетях, для них это очень важно. Они так успокаивают свою тревогу», — заявила эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фоне сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp состояние Марка Цукерберга сократилось почти на $7 млрд. В списке миллиардеров он опустился на шестое место.

психолог психологическое состояние сбои сбои в работе сервисов социальные сети


 

Новости партнеров
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Путин освободил Анну Кузнецову от должности омбудсмена по правам ребёнка
Путин освободил Анну Кузнецову от должности омбудсмена по правам ребёнка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Партизанской улице горит ангар: фоторепортаж Gazeta.SPb
И защита, и обвинители нефролога Земченкова попросили горсуд о домашнем ...
Реставрация фасадов лютеранской церкви Святой Екатерины завершилась
Раскрыто «заказное» убийство в духе бандитского Петербурга, совершенное 20 ...
Пожару в ангаре в Красногвардейском районе повысили ранг до № 2
Жуткая тенденция: в Петербурге и Ленобласти с сентября задержаны четверо ...
Ремонт ограничит движение на Пикаловом мосту и Приморском путепроводе
Грета Тунберг, ВОЗ, Трамп: кто борется за премию мира в 2021 году