Жители центра Петербурга могут оформить парковочное разрешение

Речь идет о горожанах, которые живут в новой зоне платной парковки.

В Санкт-Петербурге с 1 ноября стартовало оформление парковочных разрешений для жителей новой зоны платной парковки. Для того, чтобы получить его, нужно обратиться в МФЦ или подать документы через портал госуслуг. До 7 ноября услуга оказывается только в дистанционном формате. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Стоимость разрешения составляет 1,8 тысяч рублей за год. Приобрести его можно на год, два или сразу на три.

Оформить разрешение могут также льготные категории граждан, среди которых владельцы электромобилей, зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи, а также собственники жилых помещений, чьи дома попадают в действие зоны платной парковки: участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

В сообщении отмечается, что информацию можно уточнить по номеру телефона 417-50-00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что парковка на Петроградке станет платной в 2022-2023 году.