В Ленобласти все-таки не будут пускать в музеи привитых иностранными вакцинами

В Ленобласти все-таки не будут пускать в музеи привитых иностранными вакцинами
QR-код будет выдаваться сразу после получения второй прививки. Фото: Gazeta.SPb

Ранее в СМИ писали, что импортные прививки будут учитываться при посещении музеев и театров.

Посетить выставку и посмотреть спектакль в Ленинградской области пустят только тех граждан, которые сделали прививку одним из отечественных препаратов. Об этом сегодня, 1 ноября, пишет РИА Новости, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по региону.

До этого в СМИ появилась информация, что в Ленобласти признают QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров региона. Сейчас в ведомстве опровергли данные – оказывается, такое решение не согласовали с руководителем управления. Отмечается, что этот вопрос обсуждался, но к единому мнению пока не пришли.

Напоминаем, что в Ленинградской области, как и в Санкт-Петербурге, ввели ряд жесткий ограничений в период с 30 октября по 7 ноября. Большинство общественных мест закрыты для посещений в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что показатели заболеваемости после полного курса вакцинации достигают 5%. По мнению Поповой, вакцина может защитить от тяжелого течения и печального исхода. Она настоятельно призывает россиян помнить об этом.

QR-код вакцинация ленинградская область музей


 

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