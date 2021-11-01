Не прошел и год: Манукян признался, что снова влюбился

Не прошел и год: Манукян признался, что снова влюбился
Манукян вновь влюбился. Фото: скриншот Instagram

Рэпер хочет, чтобы с ним сходила на свидание Мари Краймбрери.

Рэпер Давид Манукян, кажется, снова готов к отношениям. Еще недавно он жаловался на одиночество и отсутствие мотивации добиваться большего, а уже сегодня объявил о новой влюбленности. Манукян признался, что после участия в шоу «Дуэты» влюбился в певицу Мари Краймбрери и теперь хочет сходить с ней на свидание. Эмоциями он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Дава попросил подписчиков упросить Мари сходить с ним на свидание. Артистка уже задумалась, стоит ли, и задала соответствующий вопрос своим поклонникам. Кто-то считает, что из их встречи может что-то получиться, а кто-то не рекомендует Мари связываться с рэпером.

Напоминаем, что Бузова и Манукян расстались в начале 2021 года. Певица обвинила бывшего возлюбленного в насилии – физическом и психологическом. Дава все отрицает, отмечая, что результаты побоев были бы видны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян оценил идею воссоединения с Бузовой.

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