Десятки автомобилей оказались в кипятке после коммунальной аварии на Космонавтов

Сегодня вечером в Московском районе случилась коммунальная авария, из-за которой в кипяток попали около 30 автомобилей.

Трубу с горячей водой прорвало на проспекте Космонавтов, дом 52/1. Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», на месте коммунальной аварии уже работают аварийно-ремонтные бригады. Теплоснабжение смогут осуществить путем замены теплоносителя. Работы обещают завершить завтра, 2 ноября. Площадь разлива достигла 900 кв. метров.

В предприятии отметили, что автомобилистам, чьи машины оказались в зоне прорыва, выплатят компенсацию.

Со слов очевидцев, аварийщики перекрыли движение по проспекту Космонавтов от улицы Типанова до улицы Орджоникидзе. Как сообщает 78.ru, горячая вода добралась до 30 автомобилей.

Местные жители смогли эвакуировать восемь машин, до остальных добраться пока не удалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура организовала проверку после прорыва трубы на Маршала Жукова.