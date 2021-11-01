Эдуард Бояков уволился с поста худрука МХАТ имени Горького

Эдуард Бояков уволился с поста худрука МХАТ имени Горького
Эдуард Бояков уволился из МХАТа. Фото: скриншот Instagram

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) Эдуард Бояков сообщил о своем увольнении из театра.

Бояков написал в Facebook, что написал заявление об увольнении по собственному желанию по просьбе нового директора МХАТа Владимира Кехмана. Ему пришлось покинуть должность худрука, несмотря на действующий пятилетний контракт.

«Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной», — отметил Бояков.

Он добавил, что других комментариев по этой ситуации давать не будет, поскольку не видит в этом смысла.

Также Бояков поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал. Он пожелал МХАТу дальнейших успехов и развития.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Владимира Кехмана.

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