Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Владимира Кехмана

Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Владимира Кехмана
Кехман также останется художественным руководителем Михайловского театра. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Владимир Кехман займет должность генерального директора Московского художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ).

Сегодня в Министерстве культуры России рассказали, что Кехман также останется художественным руководителем Михайловского театра.

На аналогичную должность, которую Кехман занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета, придёт Дмитрий Юровский.

Приоритетами работы нового гендиректора МХАТ станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Константин Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова. Хабенский сменит на этом посту Сергея Женовача, который покидает должность по собственному желанию.

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