Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Владимира Кехмана

Владимир Кехман займет должность генерального директора Московского художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ).

Сегодня в Министерстве культуры России рассказали, что Кехман также останется художественным руководителем Михайловского театра.

На аналогичную должность, которую Кехман занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета, придёт Дмитрий Юровский.

Приоритетами работы нового гендиректора МХАТ станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Константин Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова. Хабенский сменит на этом посту Сергея Женовача, который покидает должность по собственному желанию.