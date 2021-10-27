Константин Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова

Константин Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова
Константин Хабенский занял новую должность. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.

Российского актера и режиссера Константина Хабенского назначили на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Об этом стало известно в среду, 27 октября. Хабенский сменит на этом посту Сергея Женовача, который покидает должность по собственному желанию, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта РФ,

Сергей Женовач занимал должность худрука с 2018 года. Он продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Константин Хабенский вошел в рейтинг лучших актеров десятилетия по мнению россиян. Лучшим зарубежным актером последних десяти лет стал Леонардо ди Каприо.

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