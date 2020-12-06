Лучшими актерами десятилетия по версии россиян стали Ди Каприо и Хабенский

Лучшими актерами десятилетия по версии россиян стали Ди Каприо и Хабенский
Константин Хабенский поровну разделили симпатию зрителей с Александром Петровым. Фото: Instagram @khabensky_konstantin_fan

Портал SuperJob провел опрос среди российских зрителей с целью составить рейтинг лучших актеров десятилетия по мнению россиян.

Согласно результатам исследования, лучшим зарубежным актером последних десяти лет стал Леонардо ди Каприо, за которого проголосовали 12% респондентов. Лучшей актрисой признана звезда мирового кинематографа Анджелина Джоли — в её пользу высказались 14% опрошенных.

Среди российских артистов лучшими признаны Александр Петров и Константин Хабенский, за каждого проголосовали 10% участников опроса. Бесспорным лидером среди отечественных актрис стала Светлана Ходченкова, которую поддержали 13% россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самым сексуальным актером 2020 года признан шотландец Сэм Хьюэн, который стал звездой, снявшись в сериале «Чужестранка». За него отдали голоса более 900 тысяч интернет-пользователей.

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