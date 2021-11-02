Утренние пробки в Петербурге составили 2 балла во второй день нерабочей недели

Утренние пробки в Петербурге составили 2 балла во второй день нерабочей недели
Дорожная ситуация в Петербурге во вторник. Фото: "Яндекс.Пробки"

Во второй день нерабочей недели дороги Петербурга почти свободны от пробок.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на вторник, 2 ноября, к 8:40 дорожная ситуация оценивается в два балла. После 9 часов утра пробки вырастут до 4-х баллов.

Заторы заметны на Невском проспекте, Садовой улице, Обводном канале и у Московского вокзала. Пробки также собралась на проспекте Энгельса, на Свердловской набережной, Московском шоссе, Народной улице, Московском проспекте и на Воздухоплавательной улице. По КАД не проехать в районе Уткиной Заводи.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня жителей Петербурга ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без дождей.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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