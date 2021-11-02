Милонов предложил бесплатно выдавать экспресс-тесты на COVID со счетами на ЖКУ

Виталий Милонов уверен, что такой способ поможет своевременно выявлять заболевших. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Виталий Милонов уверен, что такой способ поможет своевременно выявлять заболевших. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 для самостоятельной диагностики населению по месту их жительства.

По его словам, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки растет важность своевременного выявления случаев заражения.

Как сообщил RT, чиновник подчеркнул, что раздача тестов и маркеров на выявление новой болезни могла бы производиться одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ жителям.

Милонов добавил, что такой метод не потребует дополнительных расходов из бюджета на доставку тестов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Виталий Милонов посчитал идею наказывать антипрививочников «дурью и провокацией». Правительство РФ старается понятно объяснить гражданам важность вакцинации, чтобы развеять сложившиеся страхи перед такими вещами, добавил он.