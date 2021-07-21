Милонов посчитал идею наказывать антипрививочников «дурью и провокацией»

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на предложение председателя Общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова ввести наказание за призывы к отказу от антиковидной вакцинации, если у человека нет противопоказаний.

Петров считает, что государство должно наказывать не только антипрививочников, но и тех, кто покупает поддельные справки о пройденной вакцинации.

По словам депутата, правительство РФ старается понятно объяснить россиянам важность вакцинации, чтобы развеять сложившиеся страхи перед такими вещами.

Милонов заявил, что идея введения ответственности является ничем иным, как дурью и провокацией. Он объяснил это тем, что люди начнут говорить, что власти хотят посадить из в тюрьму за их иную точку зрения, передает URA.RU.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не умер от коронавируса ни один привитый человек.