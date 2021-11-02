В среду в Петербурге начнутся дожди

В среду в Петербурге начнутся дожди
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В середине рабочей недели в Петербурге ожидаются дожди и +8 градусов.

В среду, 3 ноября, в городе будет облачно, но с прояснениями. Ночью температура воздуха составит +3…+5 градусов, днем потеплеет до +6…+8.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в темное время суток будет без существенных осадков, днем небольшой дождь. Юго-восточный ветер будет дуть умеренно.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня жителей Петербурга ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без дождей.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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