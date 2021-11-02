В среду в Ленобласти похолодает до нуля и пройдут дожди

В среду, 3 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью столбики термометров опустятся до 0…+5 гр., в дневное время температура воздуха оставит +4…+9 гр.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночь пройдет без существенных осадков, днем в большинстве районов прольют небольшие дожди.

Юго-восточный ветер будет дуть умеренно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине рабочей недели в Петербурге ожидаются дожди и +8 градусов.