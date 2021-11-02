В Петербурге не наблюдается позитивная динамика по коронавирусу

Вполне возможно, что локдауном все не ограничится.

В Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса, несмотря на введенный локдаун. Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что позитивная динамика пока что не наблюдается. Об этом сегодня, 2 ноября, пишет ТАСС.

Глава ведомства отметил, что количество заболевших продолжает расти. Коронавирусных коек все еще хватает – свободны 15% мест, но ситуация тревожная. Лисовец подчеркнул, что Комздрав делает все, чтобы нарастить коечный фонд.

Напоминаем, что до этого о ситуации высказывался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он заявлял, что в городе могут ввести дополнительные ограничения, если заболеваемость в ближайшее время не снизится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве сообщили, что в России развернуто рекордное количество ковидных коек.