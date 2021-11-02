В Петербурге на трех проблемных участках реконструируют ливневую канализацию

В Петербурге на трех проблемных участках реконструируют ливневую канализацию
В Петербурге приведут в порядок ливневую канализацию. Фото: pixabay.com

Всего с 2019 года привели в порядок восемь объектов, осталось еще девять.

В Санкт-Петербурге стартовала масштабная реконструкция ливневой канализации на трех проблемных участках. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что работы выполняет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». К осадкам подготовят объекты на пересечении улицы Лени Голикова и проспекта Стачек, на улице Ушинского и на улице Жукова. Где-то предстоит реконструировать дождевые коллекторы и проложить трубы, а где-то построить дополнительные канализационные сети и колодцы. Ожидается, что работы начнутся в декабре 2021 года и завершатся в конце июля 2022 года.

Напоминаем, что в 2019 году было выявлено сразу 17 проблемных объектов, восемь из них уже подготовили к обильным осадкам. По некоторым проектам сейчас ведут предпроектные работы. Особое внимание компания должна уделить Парашютной улице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в канализации Петербурга стало больше засоров из-за аномальной жары.

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