В Петербурге на трех проблемных участках реконструируют ливневую канализацию

Всего с 2019 года привели в порядок восемь объектов, осталось еще девять.

В Санкт-Петербурге стартовала масштабная реконструкция ливневой канализации на трех проблемных участках. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что работы выполняет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». К осадкам подготовят объекты на пересечении улицы Лени Голикова и проспекта Стачек, на улице Ушинского и на улице Жукова. Где-то предстоит реконструировать дождевые коллекторы и проложить трубы, а где-то построить дополнительные канализационные сети и колодцы. Ожидается, что работы начнутся в декабре 2021 года и завершатся в конце июля 2022 года.

Напоминаем, что в 2019 году было выявлено сразу 17 проблемных объектов, восемь из них уже подготовили к обильным осадкам. По некоторым проектам сейчас ведут предпроектные работы. Особое внимание компания должна уделить Парашютной улице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в канализации Петербурга стало больше засоров из-за аномальной жары.