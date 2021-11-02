Петербуржцы скупили билеты на рейсы в Эстонию, Финляндию и Беларусь

В период нерабочих дней многие отправились в путешествие.

Стало известно о выросшем интересе петербуржцев к рейсам в Эстонию, Финляндию и Беларусь. Перевозчики отмечают, что распродан каждый шестой рейс. Об этом пишет «Санкт-Петербург».

Отмечается, что огромное количество билетов продали в преддверии локдауна. Билеты на популярные направления закончились на 11-12 дней до отправления. Чаще всего петербуржцы хотят уехать в Таллин, а также Хельсинки, Нарву и Йыхви. Некоторые покупают билеты в Минск. Самым загруженным днем стало 4 ноября.

Напоминаем, что в России с 30 октября по 7 ноября объявили локдаун. Власти просят россиян делать прививки и постараться как можно меньше контактировать друг с другом. Несмотря на это, многие посчитали, что нерабочие дни – это отличный повод для путешествий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристам не желают возвращать деньги за поездки в Петербург, отмененные из-за локдауна.