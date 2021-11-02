В Петербурге все чаще госпитализируют детей с коронавирусом

В Петербурге все чаще госпитализируют детей с коронавирусом
Дети тяжелее болеют осенью. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Ежедневно в больницы увозят около сотни несовершеннолетних.

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост количества госпитализаций среди несовершеннолетних. Каждый день в больницу попадают около сотни детей. Об этом рассказала главврач детской городской клинической больницы №5 Людмила Исанкина в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Врач отметила, что ежедневно госпитализируют от 70 до 95 детей. Многие не только болеют коронавирусом, но и имеют пневмонию. Исанкина подчеркнула, что осенью всегда наблюдается рост заболеваемости, так что стоит беречь себя. Тем более что в холодное время года несовершеннолетним стало сложнее переносить ковид.

Напоминаем, что в России продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса. За сутки выявлено 39 тысяч новых случаев, а в Санкт-Петербурге – 3066.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от коронавируса привились 45% взрослого населения.

госпитализация несовершеннолетние новости СПб


 

Новости партнеров
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В лесу Ленобласти нашли килограмм наркотиков
Большинство проверенных петербургских организаций соблюдают COVID-ограничения
В Волхове мужчину заподозрили в убийстве двоюродного брата
В Ленобласти за сутки COVID подхватили 402 человека
Неизвестный взломал дверь церкви Михайловского замка
Из-за локдауна пассажиропоток в Петербурге сократился в 1,5 раза
В Петербурге скончались еще 89 пациентов с коронавирусом
В России за сутки коронавирус подхватили более 40,7 тысяч человек