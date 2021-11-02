В Петербурге все чаще госпитализируют детей с коронавирусом

Ежедневно в больницы увозят около сотни несовершеннолетних.

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост количества госпитализаций среди несовершеннолетних. Каждый день в больницу попадают около сотни детей. Об этом рассказала главврач детской городской клинической больницы №5 Людмила Исанкина в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Врач отметила, что ежедневно госпитализируют от 70 до 95 детей. Многие не только болеют коронавирусом, но и имеют пневмонию. Исанкина подчеркнула, что осенью всегда наблюдается рост заболеваемости, так что стоит беречь себя. Тем более что в холодное время года несовершеннолетним стало сложнее переносить ковид.

Напоминаем, что в России продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса. За сутки выявлено 39 тысяч новых случаев, а в Санкт-Петербурге – 3066.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от коронавируса привились 45% взрослого населения.