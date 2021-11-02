В Петербурге от коронавируса привились 45% взрослого населения

Чаще всего на вакцинацию соглашаются люди с высшим образованием, а также пенсионеры.

В Санкт-Петербурге от коронавируса привились 45% взрослого населения. Таковы результаты опроса, проведённого учеными Европейского университета и НИИ гриппа имени Смородинцева. В исследовании приняли участие около пяти тысяч человек.

Чаще всего прививку делают люди с высшим образованием, а также пожилые петербуржцы. Среди тех, кто отказался вакцинироваться, многие аргументировали решение наличие медотвода.

Самой популярной прививкой стал «Спутник V», который выбрали 35% опрошенных. На втором месте «Спутник Лайт» — 6%. «Ковиваком» вакцинировались 5%, а «Эпиваккороной» 1%. Что касается ревакцинации, то на нее решились 1,4% опрошенных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге после вакцинации от коронавируса умерли 12 человек.