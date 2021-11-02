В Петербурге в среднем от ковида прививаются 20 тысяч человек в день

В городе сохраняются высокие темпы вакцинации.

Жители Санкт-Петербурга не теряют интерес к вакцинации от коронавируса. С 30 октября ежедневно прививки делают около 20 тысяч человек. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что в городе работают 175 стационарных прививочных пункта и 45 мобильных. Некоторые из них расположены в крупных торговых центрах. В скором времени пункт вакцинации откроют в ТЦ «Заневский каскад», а также в ТЦ «Пик».

Известно, что на данный момент прививки сделали 1,9 миллиона человек. 75 тысяч человек уже ревакцинировались. Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно порталы Госуслуги и «Здоровье петербуржца», по единому телефону «122» и в виртуальных колл-центрах поликлиник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от коронавируса привились 45% взрослого населения.