В Ленобласти появятся пешие маршруты и трассы для квадрациклов

В Ленобласти появятся пешие маршруты и трассы для квадрациклов
Тропы и маршруты привлекут в регион туристов. Фото: pixabay.com

Маршруты окружат Ладожское озеро и станут частью Большой Ладожской тропы.

В Ленинградской области продолжают обсуждать реализацию проекта кольцевого маршрута вокруг Ладожского озера. В ближайшее время, полагают эксперты, нужно решить вопрос благоустройства троп по районам Приладожья. Об этом пишет Peterburg2.

В правительстве региона отметили, что пешие маршруты и трассы для квадрациклов позволят туристам лучше узнать историю строительства Петровских каналов и Дороги жизни. Их появление во время пандемии коронавируса особенно актуально, ведь сейчас, как никогда, полезен самостоятельный отдых.

Власти добавили, что проект поддерживает комитет по культуре и туризму Ленинградской области. В ведомстве уверяют, что Большая Ладожская тропа привлечет в регион огромное количество путешественников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сквере на Шуваловском проспекте появилась уникальная экотропа. На территории сквера установлены беседки, скамейки-качели, видовые площадки. При обустройстве прогулочной зоны вдоль берега реки использовались природные материалы.

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