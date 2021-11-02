В Ленобласти появятся пешие маршруты и трассы для квадрациклов

Маршруты окружат Ладожское озеро и станут частью Большой Ладожской тропы.

В Ленинградской области продолжают обсуждать реализацию проекта кольцевого маршрута вокруг Ладожского озера. В ближайшее время, полагают эксперты, нужно решить вопрос благоустройства троп по районам Приладожья. Об этом пишет Peterburg2.

В правительстве региона отметили, что пешие маршруты и трассы для квадрациклов позволят туристам лучше узнать историю строительства Петровских каналов и Дороги жизни. Их появление во время пандемии коронавируса особенно актуально, ведь сейчас, как никогда, полезен самостоятельный отдых.

Власти добавили, что проект поддерживает комитет по культуре и туризму Ленинградской области. В ведомстве уверяют, что Большая Ладожская тропа привлечет в регион огромное количество путешественников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сквере на Шуваловском проспекте появилась уникальная экотропа. На территории сквера установлены беседки, скамейки-качели, видовые площадки. При обустройстве прогулочной зоны вдоль берега реки использовались природные материалы.