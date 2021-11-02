В Выборгском районе Петербурга загорелся ресторан

В Выборгском районе Петербурга загорелся ресторан
В Выборгском районе Петербурга загорелся ресторан "Сказка Востока 1001 ночь". Фото: restoclub.ru

В экстренные службы 2 ноября около 21:10 поступило сообщение, что в ресторане на Лесном проспекте произошло возгорание.

В Ресторане «Сказка Востока 1001 ночь», расположенного в Выборгском районе на Лесном проспекте д.48, произошло возгорание жиров в вытяжной трубе.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Двухэтажное здание тушили 10 человек от МЧС и 2 единицы техники.

Возгорание удалось устранить в 21:41, спустя полчаса после поступившей информации об инциденте.

Сведения о пострадавших на территории ресторана не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 1 на 2 ноября в Московском районе Петербурга произошел пожар на территории бизнес-центра. Возгорание началось в двухэтажном производственно-складском здании по неизвестной причине. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Огонь охватил обстановку в здании.

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