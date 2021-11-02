В США Pfizer одобрена для вакцинирования детей от 5 до 11 лет

В США Pfizer одобрена для вакцинирования детей от 5 до 11 лет
В США Pfizer одобрена для вакцинирования детей от 5 до 11 лет. Фото: www.instagram.com/pfizerinc

Препарат компании Pfizer был одобрен для использования на детях от 5 до 11 лет. Члены специальной комиссии ЦКПЗ единогласно рекомендуют вакцинацию этим препаратом младшей части населения.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США одобрили использование вакцины Pfizer детьми от 5 до 11 лет. Об этом сообщили на сайте информационного портала Axios.

Доза препарата для детей составляет около трети части дозы для взрослого человека и вводится с интервалом в три недели.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США также одобрили применение вакцины против коронавируса детям от компаний Pfizer и BioNTech.

Эффективность препарата Pfizer, по данным FDA, оценивается в 90,7%. В продажу вакцину могут выпустить уже в пятницу на этой неделе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по данным исследования британского научного журнала, клинические испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с грубыми нарушениями.

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