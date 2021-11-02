Журнал BMJ: в испытаниях вакцины Pfizer были допущены нарушения

Журнал BMJ: в испытаниях вакцины Pfizer были допущены нарушения
В испытаниях вакцины Pfizer были допущены нарушения. Фото: www.instagram.com/pfizerinc

Клинические испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с грубыми нарушениями. Как стало известно, имела место фальсификация данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты.

Сотрудники британского научного журнала BMJ провели свое журналистское расследование, в ходе которого выяснили, что проведение клинических испытаний вакцины Pfizer проводились с нарушениями.

По данным издания, в редакцию BMJ обратилась бывшая сотрудница компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания вакцины. Женщина сказала, что она была уволена за неоднократные сообщения в головное отделение компании о недобросовестном выполнении и массовом нарушении правил при проведении клинических испытаний вакцины Pfize.

Женщина предоставила доказательства ее слов, после проверки которых изданию удалось подтвердить полученную информацию. Испытания вакцины, действительно, не соответствовали тем стандартам и нормам, о которых заявляло руководство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Южной Корее умер вакцинированный Pfizer подросток. Через 75 дней после вакцинации мальчик умер.

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