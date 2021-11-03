Терапевт предупредила о последствиях недолеченного гриппа, проявляющихся в течение месяца

Грипп, который плохо вылечили, может иметь опасные последствия и принести множество осложнений.

Во многих случаях осложнения после недолеченного гриппа могут быть не менее опасными, чем от коронавируса. Об этом рассказала врач-терапевт и гематолог Диана Ким радио «Sputnik».

«Грипп относится к инфекционным тяжелым вирусным заболеваниям и имеет свои последствия и осложнения. Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа. Дальше — почки, поэтому после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, потому что мы можем даже не чувствовать никаких проявлений заболевания почек, но поражение может присутствовать», — отмечает врач.

Кроме этого могут появится осложнения в виде поражения суставов, поствирусного энцефалита, итромбоцитопении. Это может произойти, если заболевший не убедился в своем выздоровлении и вернулся к обычному ритму жизни. По мнению специалиста, нельзя выходить на работу. В такому случае вероятность получить осложнение более высока, чем в случае, если человек останется дома и постарается полностью долечиться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, что микст-инфекции или суперинфекции, составляют около 40% от всех сезонных инфекций. По мнению специалиста, они возникают на стадии выздоровления от одной болезни и вторжения в организм другой.