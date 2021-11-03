Пулково работает без отмен и задержек утром 3 ноября

Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В среду петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Об этом стало известно сегодня, 3 ноября. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время идет посадка на рейс U6 7035 авиакомпании «Уральские авиалинии», в 6:00 пассажиры отправятся в Ларнаку. Также посадка идет на рейс FV 5963 авиакомпании «Россия», в 6:10 пассажиры вылетят в Шарм-Эль-Шейх.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отдел подбора и адаптации персонала авиакомпании «Россия» удостоился награды профессионального сообщества. Команда перевозчика стала лауреатом премии «Крылья будущего» в номинации «Операционная и производственная деятельность».