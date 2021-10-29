Команда авиакомпании «Россия» стала лауреатом премии «Крылья будущего»

Отдел подбора и адаптации персонала авиакомпании «Россия» удостоился награды профессионального сообщества. Команда перевозчика стала лауреатом премии «Крылья будущего» в номинации «Операционная и производственная деятельность».

Профессиональное сообщество авиационной отрасли высоко оценило работу молодых специалистов отдела подбора и адаптации авиакомпании «Россия» по поддержке процесса активного наращивания парка воздушных судов. Ценную награду вручили начальнику отдела Диане Бдайциевой. Отметим, что на премию «Крылья будущего» номинируют успешных организаторов и управленцев в возрасте до 35 лет.

Награждение состоялось в рамках Международного авиационного форума «Крылья будущего ― 2021», который в этом году прошел под лозунгом поиска путей вывода отрасли из беспрецедентного кризиса, причины которого лежат вне экономики. Молодые специалисты отрасли находятся в поиске новых и современных решений в области дальнейшего развития компаний, в которых работают.

На фоне мировой нестабильности перевозок авиакомпания «Россия» постепенно переориентируется на эксплуатацию воздушных судов отечественного производства при сохранении в парке значительной доли иностранных лайнеров. Так, до конца года ряды самолётов авиакомпании пополнят 66 воздушных судов Superjet 100. В планах авиакомпании в ближайшие несколько лет занять позицию крупнейшего по количеству эксплуатируемых воздушных судов перевозчика в Россиии.

Для обеспечения их бесперебойной эксплуатации сотрудники отдела оперативно решили задачи по приему действующего летнего и кабинного состава, а также в заданные сроки провели организационную работу по формированию новых отрядов RRJ-95.

За 8 месяцев авиакомпания «Россия» приняла на работу более 250 действующих пилотов и 330 бортпроводников, а также набрала 10 групп пилотов (100 человек) для последующей переподготовки и 13 групп бортпроводников (250 человек) для первоначального обучения.

Напомним, что авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот» и является крупнейшим эксплуатантом самолетов отечественного производства Superjet 100 и широкофюзеляжных Boeing 747-400. Также во флоте «России» полеты совершают лайнеры иностранного производства семейства Airbus A320, Boeing 737, Boeing 777. «Россия» участвует в международной программе по обеспечению безопасного туризма Safe Travel и отмечена знаком «Безопасное гостеприимство в Санкт-Петербурге / Safe Travels SPB». Авиакомпания

лидирует среди российских авиаперевозчиков по уровню безопасности полетов по версии немецкого исследовательского центра JACDEC, получила максимальную оценку по безопасности среди авиакомпаний мира по версии международного рейтингового агентства Airline Ratings, заняла лидирующее место среди отечественных перевозчиков в международном рейтинге Safe Travel Score.