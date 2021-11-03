Росприроднадзор запретил ввоз лимонов из Турции в Россию

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию лимонов из Турции из-за превышения в них допустимого уровня пестицидов.

Ввоз цитрусов одной из турецких компаний приостанавливается со среды, 3 ноября, чтобы не допустить отравления среди покупателей в России.

Как сообщили на сайте ведомства, в продукции был выявлен пестицид хлорпирифос. Товар подлежит изъятию из оборота.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в морском порту Петербурга сотрудниками Россельхознадзора был проведён карантинный фитосанитарный контроль 166,6 тонн мандаринов. Свежие фрукты не пустили на территорию РФ.