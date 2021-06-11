В Петербург не пустили более 166 тонн мандаринов

Мандарины не очень калорийные и полезные. Фото: pixabay.com

Мандарины не очень калорийные и полезные. Фото: pixabay.com

В морском порту Петербурга сотрудниками Россельхознадзора был проведён карантинный фитосанитарный контроль 166,6 тонн мандаринов, сообщили в ведомстве.

Свежие фрукты поступили из Аргентины и следовали в адреса компаний Петербурга (116,7 тонн) и Нижнего Новгорода (49,9 тонн).

Во время проверки выявили живые личинки насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом – средиземноморской плодовой мухой.

В итоге 166,6 тонн мандаринов не пустили на территорию РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии свежих сатсум — разновидности мандарина родом из Японии и Китая. Общий вес груза, следовавшего из ЮАР в адрес предприятия розничной торговли из Краснодарского края, составил 43 тонны.