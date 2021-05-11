В порту Петербурга остановили мандарины с личинками средиземноморской плодовой мухи

В партии свежих сатсум, прибывших в порт Петербурга, обнаружили средиземноморскую плодовую муху.

Сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии свежих сатсум — разновидности мандарина родом из Японии и Китая. Общий вес груза, следовавшего из ЮАР в адрес предприятия розничной торговли из Краснодарского края, составил 43 тонны.

Как сообщила пресс-служба ведомства, при досмотре плодов цитрусовых были выявлены живые личинки насекомого. Отмечается, что это опасный карантинный объект.

По заявлению собственника груз подлежит обеззараживанию методом фумигации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор в порту Петербурга не дал проехать 23 тоннам кормовых добавок из Бельгии.