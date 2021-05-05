Россельхознадзор в порту Петербурга не дал проехать 23 тоннам кормовых добавок из Бельгии

Управление Россельхознадзора в Петербурге остановило движение 23 тонн кормовых добавок, которые следовали из Бельгии в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В порту Северной столицы работники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии кормовых добавок. Известно, что импортером продукции является фирма, находящаяся на западе Бельгии в городе Кортемарк. Получить же товар должно было предприятие в Москве, специализирующееся на производстве готовых кормов для животных.

После осмотра продукции инспекторы Управления установили, что на товарах нет маркировочной этикетки, которая бы подтверждала её происхождение и безопасность.

Сообщается, что далее груз продолжать свой путь не будет.

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