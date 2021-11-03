В среду утром дороги Петербурга свободны от пробок

В среду утром дороги Петербурга свободны от пробок
Дорожная ситуация в Петербурге в среду. Фото: "Яндекс.Пробки"

В третий день нерабочей недели дороги Петербурга почти свободны от пробок.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на среду, 3 ноября, к 8:50 дорожная ситуация оценивается в два балла. После 9 часов утра пробки вырастут до 3-х баллов. После 12:00 дорожная ситуация ухудшится до 4-х баллов.

Заторы заметны на Литейном, Невском и Каменноостровском проспектах. Красным отмечены участки на набережной Кутузова, Садовой улице, Литейном мосту, Свердловской набережной и набережной Обводного канала, Московском шоссе, Народной улице и Московском проспекте.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября ввели локдаун. В городе работают только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге будет дождливо и ветрено.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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