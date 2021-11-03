«В зоне фронта»: в среду в Петербурге будет дождливо и ветрено

В середине рабочей недели небо над Петербургом закроет облачной пеленой, местами пройдут небольшие дожди и станет ветрено. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 3 ноября, на погоду в Петербурге окажет влияние атмосферный фронт с запада. «Санкт-Петербург: в зоне фронта», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит +6…+8 градусов, в Ленобласти потеплеет до +9. Юго-восточный ветер подует со скоростью до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 3 ноября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.