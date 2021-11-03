Причиной для смягчения ограничений будет вакцинация 80% петербуржцев

Причиной для смягчения ограничений будет вакцинация 80% петербуржцев
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжается рост заболеваемости и госпитализаций с COVID-19, поэтому пока говорить о существенных смягчениях ограничений не приходится. Такое заявление сделал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, чтобы снизить ограничения, введенные из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе, нужно достигнуть 80% вакцинации взрослого населения.

Еще один вариант – количество госпитализированных и заболевающих пациентов. Эти показатели должны начать уменьшаться, подчеркнул Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эпидемиологический подъем продолжается уже более 10 недель. Эксперты пока не видят, что он сменился уменьшением показателей эпидемической напряженности.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября ввели локдаун. В городе работают только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что театры и музеи Петербурга вполне справляются с задачей по введению и проверке QR-кодов.

комздрав новости СПб ограничительные меры


 

Новости партнеров
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в субботу пойдет мокрый снег
Гол и две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с ...
В Ленобласти в результате ДТП скончался пассажир «Лады Гранты»
Мать Ольги Бузовой болеет ковидом
С 8 ноября Ленобласть возвращается в режим рабочих дней
СК назвал возможную причину пожара в квартире на Малой Карпатской, где нашли труп
В лесу Ленобласти нашли килограмм наркотиков
Большинство проверенных петербургских организаций соблюдают COVID-ограничения