Причиной для смягчения ограничений будет вакцинация 80% петербуржцев

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжается рост заболеваемости и госпитализаций с COVID-19, поэтому пока говорить о существенных смягчениях ограничений не приходится. Такое заявление сделал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, чтобы снизить ограничения, введенные из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе, нужно достигнуть 80% вакцинации взрослого населения.

Еще один вариант – количество госпитализированных и заболевающих пациентов. Эти показатели должны начать уменьшаться, подчеркнул Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эпидемиологический подъем продолжается уже более 10 недель. Эксперты пока не видят, что он сменился уменьшением показателей эпидемической напряженности.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября ввели локдаун. В городе работают только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что театры и музеи Петербурга вполне справляются с задачей по введению и проверке QR-кодов.