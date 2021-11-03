Журнал Lancet подтвердил данные об эффективности «Спутника Лайт»

До этого авторы медицинского издания хорошо отозвались о другой российской вакцине – «Спутник V».

В медицинском журнале The Lancet опубликовали статью об эффективности и безопасности российского «Спутника Лайт». Авторами материала стали сотрудники Центра имени Гамалеи. Об этом сообщил РФПИ.

Отмечается, что препарат в ходе испытаний доказал, что способен формировать сильный гуморальный и клеточный иммунитет. «Спутник Лайт» хорошо защищает и тех, кто уже переболел, и тех, кто еще ни разу не сталкивался с коронавирусом. Если побочные эффекты и были, то легкие или умеренные. Также известно, что препарат справляется с штаммом «дельта» в течение трех месяцев после прививки.

«Спутник Лайт» в том числе рекомендуют применять в качестве бустера других вакцин – так вероятность госпитализации составит всего 6%. Напоминаем, что однокомпонентная вакцина является одной из самых популярных среди россиян. В понедельник в Санкт-Петербурге ей привились более 18,5 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за новых COVID-ограничений падает турпоток в Петербург.