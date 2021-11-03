Из-за новых COVID-ограничений падает турпоток в Петербург

Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Северную столицу с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил «локдаун» и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания.

С 30 октября в Петербурге официально начались «ковидные каникулы» и ужесточились ограничения. Желание посетить петербургские театры и музеи стало для иностранцев проблемой. Как сообщили в комитете по здравоохранению города, туристов не пустят в учреждения культуры в период действия новых ограничений из-за отсутствия понимания того, как проверять подлинность сертификата о вакцинации зарубежным препаратом.

Как рассказал председатель комитета Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург», при проверке подлинности сертификата о прививке иностранной вакциной возникнут трудности. При этом он не исключил, что в перспективе этот вопрос будет решен, а соответственные изменения — внесены в правительственное постановление.

При этом, согласно приказу Министерства культуры РФ, иностранные граждане могут посещать федеральные театры и музеи в период «каникул» при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Важно, чтобы тест был сделан за сутки до посещения учреждения.

Сложная обстановка с «расшифровкой» иностранных сертификатов и в Ленобласти. Ранее в СМИ писали, что импортные прививки будут учитываться при посещении музеев и театров в 47-м регионе. Однако после Роспотребнадзор проверг эту информацию. Посмотреть выставки и спектакли в Ленинградской области пустят только тех граждан, которые сделали прививку одним из отечественных препаратов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нерабочие дни в Петербурге могут быть продлены после 8 ноября.