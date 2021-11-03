В России второй день подряд выявлен максимум смертей COVID-пациентов

В России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 189. Днем ранее было зарегистрировано 1 178 летальных исходов от коронавируса.

Об этом в среду, 3 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За последние сутки выявили 40 443 случая заражения коронавирусом за сутки. Уточняется, что у 8,5% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За все время пандмии скончались 242 060 COVID-пациентов.

Петербург занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19 — 3 269 заболевших. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 827 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 744 новых квид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 384 случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России могут сократить срок действия QR-кодов с одного года до шести месяцев.