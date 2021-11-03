В Москве назовут победителей второго розыгрыша квартир среди вакцинированных

Счастливчики получат ключи от однокомнатных квартир.
В Москве сегодня, 3 ноября, состоится второй розыгрыш квартир среди вакцинированных от коронавируса. Два счастливчика получат ключи от однокомнатных квартир в рамках акции «Вакцина – твой путь к здоровью». Об этом сообщает «Москва.ру».
В правительстве столицы отмечают, что участвовать в акции могут граждане в возрасте старше 18 лет, которые успели привиться в период с 25 по 31 октября. Речь идет и о тех, кто ввел первый компонент, и о тех, кто ревакцинировался. Случайным образом определят двух человек.
Информацию о победителях можно будет увидеть на портале mos.ru, для этого понадобится полис ОМС.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном заявили, что розыгрыши за вакцинацию от COVID-19 не приносят результата. Чиновник добавил, что в Петербурге больше пользы приносит введение системы QR-кодов в общественных местах.