В Москве назовут победителей второго розыгрыша квартир среди вакцинированных

Счастливчики получат ключи от однокомнатных квартир.

В Москве сегодня, 3 ноября, состоится второй розыгрыш квартир среди вакцинированных от коронавируса. Два счастливчика получат ключи от однокомнатных квартир в рамках акции «Вакцина – твой путь к здоровью». Об этом сообщает «Москва.ру».

В правительстве столицы отмечают, что участвовать в акции могут граждане в возрасте старше 18 лет, которые успели привиться в период с 25 по 31 октября. Речь идет и о тех, кто ввел первый компонент, и о тех, кто ревакцинировался. Случайным образом определят двух человек.

Информацию о победителях можно будет увидеть на портале mos.ru, для этого понадобится полис ОМС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном заявили, что розыгрыши за вакцинацию от COVID-19 не приносят результата. Чиновник добавил, что в Петербурге больше пользы приносит введение системы QR-кодов в общественных местах.