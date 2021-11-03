По Петербургу будут ездить новые автобусы: они безопасные и интеллектуальные

По Петербургу будут ездить новые автобусы: они безопасные и интеллектуальные
Современные автобусы практически не вредят экологии и считаются безопасными. Фото: Baltphoto

В новейших моделях присутствует современная система оплаты проезда, а также есть возможность зарядить телефон.

В Санкт-Петербурге доставили первые пять из 20 современных автобусов на компримированном природном газе. Они пополнили парк №1 на Хрустальной улице. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что новые модели радикально отличаются от предыдущих. Они оснащены современной системой оплаты проезда, USB-зарядками, а также оборудованы системой интеллектуальной помощи водителю для повышения безопасности перевозок. Один автобус может перевозить 89 человек, из которых 28 будут ехать сидя. Пока непонятно, какие маршруты будут обслуживать новые модели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге автобусы останавливаются, если пассажир не надевает маску. В городе усилили контроль за соблюдением мер предосторожности в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

автобус новости СПб общественный транспорт


 

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