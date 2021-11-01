В Петербурге автобусы останавливаются, если пассажир не надевает маску

В городе усилили контроль за соблюдением мер предосторожности в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

В Санкт-Петербурге автобусы не едут до тех пор, пока все пассажиры не наденут маски. Усиление контроля связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

О непредвиденных остановка рассказывают петербуржцы в социальных сетях, а также журналисты «Фонтанки». Горожане пишут, что контролер останавливает автобус, если хоть один пассажир не надевает маску так, как положено. Напоминаем, что носить средство индивидуальной защиты важно не только в общественном транспорте, но и на остановках.

Ожидается также, что будут проводиться рейды, в рамках которых проверят, насколько тщательно соблюдаются меры предосторожности. Тем, кто отказывается носить СИЗ, грозят штрафы. Носить маску важно, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В противном случае вероятно продление локдауна, введенного с 30 октября по 7 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном уточнили, какой бизнес сможет работать в локдаун.