В Петербурге автобусы останавливаются, если пассажир не надевает маску

В Петербурге автобусы останавливаются, если пассажир не надевает маску
Пассажиры должны надевать маски. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В городе усилили контроль за соблюдением мер предосторожности в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

В Санкт-Петербурге автобусы не едут до тех пор, пока все пассажиры не наденут маски. Усиление контроля связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

О непредвиденных остановка рассказывают петербуржцы в социальных сетях, а также журналисты «Фонтанки». Горожане пишут, что контролер останавливает автобус, если хоть один пассажир не надевает маску так, как положено. Напоминаем, что носить средство индивидуальной защиты важно не только в общественном транспорте, но и на остановках.

Ожидается также, что будут проводиться рейды, в рамках которых проверят, насколько тщательно соблюдаются меры предосторожности. Тем, кто отказывается носить СИЗ, грозят штрафы. Носить маску важно, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В противном случае вероятно продление локдауна, введенного с 30 октября по 7 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном уточнили, какой бизнес сможет работать в локдаун.

автобус маска новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге автобусы останавливаются, если пассажир не надевает маску
В Петербурге ищут автоволонтеров, готовых помогать врачам
Петербург украсят в едином стиле к Новому году
Выпил и превышал скорость: в Петербурге выявят виновного в трагедии в ...
В Петербурге задержали водителя маршрутки, который мог изнасиловать ...
Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле
Легковушка утонула в пруду у трассы «Кола»: водитель погиб
В Ленобласти все-таки не будут пускать в музеи привитых иностранными вакцинами